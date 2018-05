28. Mai 2018, 21:56 Uhr Bad Tölz Zwei Radunfälle mit Verletzten

Zwei Radfahrer sind bei Unfällen am Sonntag verletzt worden. Laut Polizeibericht ist ein Mann auf der Staatsstraße 20164 in Wackersberg Richtung Schwaig mit dem Rad gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 51-Jährige aus Erlangen geriet laut Polizei aus Unachtsamkeit ins Straucheln und kam dadurch links von der Fahrbahn ab. Er fuhr in ein Feld und stürzte. Ein Zeuge verständigte die Rettungsleitstelle. Der Verunglückte wurde in das Unfallkrankenhaus Murnau geflogen. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Ein weiterer Radunfall ereignete sich am Abend des selben Tages in Bad Tölz. Gegen 22 Uhr fuhr ein 43-Jähriger aus Reichersbeuern auf dem Fuß- und Radweg Am Lettenholz in Richtung Bahnhof. Dort kam ihm ein Tölzer Radfahrer entgegen. Der 43-Jährige Reichersbeurer erschrak und bremste laut Bericht so stark ab, dass die Räder blockierten und er über den Lenker stürzte. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der Fahrradfahrer eine Platzwunde und wurde von einem Rettungswagen des Roten Kreuzes zur Beobachtung in das Tölzer Krankenhaus gebracht.