7. Juni 2018, 22:02 Uhr Bad Tölz-Wolfratshausen Gemeinsam Strampeln

Aktion Stadtradeln startet am Samstag im ganzen Landkreis

Beim "Stadtradeln" sollen die Menschen dazu animiert werden, drei Wochen lang auf ihr Auto zu verzichten und stattdessen in die Pedale zu treten, um etwas für das Klima zu tun. Wolfratshausen und Geretsried sind schon seit zwei Jahren erfolgreich dabei. Dieses Jahr nimmt erstmals der gesamte Landkreis an der deutschlandweiten Aktion teil: Von Samstag, 9. Juni, bis Freitag, 29. Juni, sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zu absolvieren. Der Startschuss fällt am Samstag um 10 Uhr.

Gezählt werden alle Kilometer, egal ob privat oder beruflich zurückgelegt. Mitmachen können alle Personen, die im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Eröffnet wird das ganze am Samstag um 10 Uhr mit einer gemeinsamen Radtour von Wolfratshausen nach Geretsried. Gestartet wird vor der Loisachhalle in Wolfratshausen. Neben den Bürgermeistern Klaus Heilinglechner und Michael Müller wird auch der stellvertretende Landrat Thomas Holz mitradeln. Entlang der Wegstrecke geben die Amtsträger auch Auskunft über aktuelle Bau- und Umweltprojekte sowie den geplanten S-Bahnausbau. Endziel der Radtour ist das Rathaus am Karl-Lederer-Platz, wo am Samstag der Tag der offenen Tür und Künstlermarkt stattfinden.

Anmelden und informieren kann man sich online unter stadtradeln.de/lk-toelz. Eine Teilnahme ist einzeln oder im Team möglich. Einzelne Teilnehmer können einer bestehenden Gruppe oder dem offenen Team beitreten. Die gefahrenen Kilometer kann jeder Teilnehmer online oder bequem per App eintragen. So werden die eigene Leistung und die der Region sichtbar. Am Ende gibt es eine Auswertung. Die besten Fahrer und Teams erhalten eine Urkunde. Dann wird sich zeigen, ob Wolfratshausen die fahrradfleißigste Kommune bleibt wie in den vergangenen Jahren .