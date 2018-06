15. Juni 2018, 22:00 Uhr Bad Tölz "Haus am Park" wird 40 Jahre alt

Das Seniorenheim "Wohnen am Park" in Bad Tölz besteht seit 40 Jahren. Die Einrichtung, die vom Bayerischen Roten Kreuz an der Buchener Straße betrieben wird, feiert dies mit einem großen Fest am Samstag, 30. Juni. Nach der Eröffnung durch Leiterin Anke Bimschas um 10 Uhr und dem ökumenischen Segen folgen Grußworte von Vertretern der Geschäftsführung, der Bewohner und der Stadt Bad Tölz. Der Festakt wird musikalisch begleitet vom Wackersberger Chor sowie von Bewohnern und Mitarbeitern des Seniorenheims. Kulinarische Spezialitäten unter dem Motto "Essen wie vor 40 Jahren" und eine Kuchenmeile erwarten die Gäste ab 11.30 Uhr. Die Tanzgruppe der Tölzer Jugendförderung führt "Hip Hop" im Garten vor dem Haus vor (14.30 Uhr). Um 15 Uhr fängt ein "Gaudiwerfen" an. Jazz-Tanz wird von 15.45 Uhr an geboten, wiederum von der Tölzer Jugendförderung. Den ganzen Tag über gibt es eine Fotoausstellung zum Thema "40 Jahre Haus am Park" und Musik vom "Duo Caprice". Außerdem treten Drehorgelspieler und Schnellzeichner auf. Das Fest endet um 16 Uhr.