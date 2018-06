6. Juni 2018, 21:59 Uhr Bad Tölz Einbruch in Tölzer Wohnung

"Gekippte Fenster sind offene Fenster": Diesen Hinweis gibt die Polizei Bad Tölz aus aktuellem Anlass. Denn am Dienstag öffnete zwischen 6.30 und 12.20 Uhr ein bislang unbekannter Einbrecher das gekippte Fenster einer Souterrainwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße und verschaffte sich so Zutritt. Der Unbekannte durchwühlte die gesamte Wohnung und entwendete ein Notebook, eine Armbanduhr, einen Möbeltresor mit Bargeld sowie drei verschiedene Spielkonsolen der Marken Sony und Nintendo. Insgesamt beziffert die Polizei den Diebstahlsschaden auf rund 1900 Euro. Zugleich bitten die Beamten um Mithilfe: Wer in diesem Zeitraum etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, melde sich unter Telefon 08041 / 76106-0.