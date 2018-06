5. Juni 2018, 21:51 Uhr Bad Tölz Bub schrammt Auto mit dem Radl

Ein etwa zwölfjähriger Bub hat

am Montag gegen 13 Uhr mit seinem schwarz-roten Mountainbike ein Auto beschädigt. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, musste eine Tölzerin wegen eines Rückstaus an der Ampelanlage auf Höhe der Parkplätze am Taubenloch warten. Dabei schrammte der Bub mit den Pedalen seines Fahrrades die Beifahrerseite des Autos und verursachte tiefe Kratzer. Als er dies bemerkte, hielt er an und entschuldigte sich, fuhr jedoch weiter. Der Bub ist etwa 1,55 Meter groß, hat kräftige Figur und hellblondes Haar. Die Polizei bittet um Hinwweise unter Telefon 08041/761060.