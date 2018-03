2. März 2018, 22:03 Uhr Bad Tölz Autowaschanlagen bleiben sonntags zu

Die Autowaschanlagen in Bad Tölz bleiben an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Einen Antrag auf Öffnung, den der Geschäftsführer des Selbstbedienungscenters "Wap Waschbär" auf der Flinthöhe gestellt hatte, lehnten die Stadträte am Donnerstag im Bauausschuss einmütig ab. Wie Bauamtsleiter Christian Fürstberger mitteilte, hatte der Antragsteller an Sonntagen widerrechtlich mehrere Testwäschen vorgenommen, um damit nachzuweisen, dass seine Anlage nicht zu Lärmbelästigungen führe.

Grundsätzlich gilt, dass eine Gemeinde das Gebot der Feiertagsruhe für Autowaschanlagen aufheben kann - ausgenommen Neujahr, Karfreitag, Ostern, 1. Mai, Pfingsten und Weihnachten. Diese Erlaubnis müsste laut Fürstberger dann allerdings fürs gesamte Stadtgebiet gelten, eine Differenzierung zwischen Anlagen in Wohn- und in Gewerbegebieten wäre unzulässig. Für eine solche Regelung gebe es keinerlei Veranlassung, sagte Zweiter Bürgermeister Andreas Wiedemann (FWG). "Der Feiertag tut uns allen gut." Margot Kirste (FWG) verwies darauf, dass die Waschanlagen in Tölz mit all ihrem Lärm werktags ohnedies bis um 21 Uhr geöffnet sein dürfen - das genüge. Nach der Beobachtung von Camilla Plöckl (SPD) hielten sich viele Betreiber in Tölz ja nicht mal an diese Schlusszeit am Abend.