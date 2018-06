14. Juni 2018, 22:12 Uhr Auto deformiert Kleinwagen-Fahrerin missachtet Vorfahrt

Sie blieb unverletzt, ihr Kleinwagen wurde allerdings ziemlich deformiert: Einen Unfall hat eine 41 Jahre alte Münsingerin am Mittwochmorgen verursacht. Laut Polizei bog sie gegen 8 Uhr vom Hauserweg nach links in die Holzhauser Straße in Münsing ab - wobei sie die Vorfahrt einer 63-jährigen Münsingerin missachtete, die von links kam. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sachschaden: 5500 Euro.