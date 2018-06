14. Juni 2018, 22:12 Uhr Ausweichquartier in Höhenrain Sparkasse Münsing wegen Umbaus zu

Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen reduziert derzeit Filialen. Im April betonten Verantwortliche jedoch, dass sich bei der Umstrukturierung nichts am Standort Münsing ändern werde. Nun aber steht doch zumindest eine Zäsur an, die Filiale in Münsing wird nämlich umgebaut. So teilt es Pressesprecher Willi Streicher mit. " Als erstes Projekt der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen wird hier ein neues Konzept umgesetzt, für das unter anderem bauliche Veränderungen notwendig sind", heißt es in der Mitteilung. Um den Umbauprozess in kurzer Zeit abzuwickeln, ziehe das Team der Geschäftsstelle in das Ausweichquartier in Höhenrain. "Hier finden alle Kunden zu den von Münsing bekannten Öffnungszeiten ihre bekannten Ansprechpartner", betont Streicher.

Die Filiale in Münsing ist bereits seit Donnerstag, 14. Juni, geschlossen. Auch der Geldautomat und der Kontoauszugsdrucker sind nicht länger in Betrieb. Die nächsten Automaten finden Kunden in Höhenrain respektive in Wolfratshausen und Geretsried. Streicher weist darauf hin, dass Aufträge auch telefonisch über das Kundenservicecenter erledigt werden können. Dieses ist zu erreichen unter Telefon 08041 / 8007-0. Der erste Tag in der neu gestalteten Geschäftsstelle Münsing ist für den 5. Juli geplant. Ende Juli gibt es eine offizielle Einweihung der neuen Räume. "Wir bedanken uns bei allen Kunden für das Verständnis, dass es während der Umbaupause zu Einschränkungen kommt", sagt Streicher. "Aber wir sind gespannt, wie unsere Kunden die neue Konzeption nach dem Umbau annehmen."