8. März 2018, 21:55 Uhr Ausstellung in der Seeresidenz Die Sprache der Natur

" Farbe und Stein im Licht" lautet der Titel der Gemeinschaftsausstellung von Sibylle Thebe (Malerei) und Annette Booss (Skulptur), die von diesem Sonntag an in der Seeresidenz Alte Post, Alter Postplatz 1, in Seeshaupt zu sehen ist. Thebe sagt über ihre Werke: "Natur und Abstraktion - Ausdruck meiner inneren Welt. Der Sprache der Natur nachspüren, sie wahrnehmen, auf meinen Wegen durch die Wälder und über die Wiesen, entlang des Seeufers . . . dies findet sich in den Farben meiner Bilder." Wie etwa in dem Bild "Roter Wald", Öl auf Leinwand (Foto). Der Stein ist indes für Annette Booss zum "angemessenen Material" geworden, um "seelische wie geistige Umwandlungsprozesse in Gang zu setzen". Diese führten oft zu unerwarteten Ergebnissen, betont Booss. Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 11. März, um 17 Uhr sind die beiden Künstlerinnen anwesend. Die Kunsthistorikerin Patricia Feyrer, MA, führt in die Werkschau ein. Zu sehen ist die Ausstellung bis Freitag, 4. Mai. Weitere Informationen zum Kultur-Programm in der Seeresidenz sind auf der Homepage unter www.seeresidenz-alte-post.de zu finden. Am Mittwoch, 21. März, tritt das Ensemble Quadro Nuevo um 20 Uhr auf.