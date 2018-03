4. März 2018, 22:02 Uhr Ausstellung im Kulturinstitut Franz Graf von Pocci auf Reisen in Italien

Direkt am 211. Geburtstag von Franz Graf von Pocci am 7. März eröffnet das italienische Kulturinstitut in München die Ausstellung "Ein Europäer auf Reisen". Anna Zanco-Prestel thematisiert darin die Beziehungen des Hofbeamten zu Italien. In der Figur seines Kasperl Larifari orientierte er sich an der "Commedia dell'Arte". Pocci begleitete mehrere bayerische Könige auf Reisen nach Italien. Die Ausstellung mit Aquarellen und Skizzen von Land und Leuten entstand in Kooperation mit der Münsinger Pocci-Gesellschaft. Im Kulturinstitut ist die Schau von Donnerstag, 8. März, bis Freitag, 6. April, montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.