5. Juni 2018, 21:51 Uhr Auskünfte und Diskussion Dialog-Abend über neues Hotel

Die Ansiedlung eines neuen Hotels in Penzberg ist das Thema eines sogenannten Dialog-Stammtisches, den die Stadt Penzberg an diesem Mittwoch, 6. Juni, in der Pizzeria Da Carmelo (ehemals Glück-Auf-Stüberl) veranstaltet. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Vertreter der Dialog-Moderatoren und Stadträte stehen den Bürgerinnen und Bürgern für Auskünfte und für eine Diskussion rund um die Hotelentwicklung zur Verfügung. "In ungezwungener Atmosphäre können aktuelle Fragen zum Vorgehen und zum Stand des Dialogprozesses gestellt werden", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Kommune möchte damit einen ausufernden Vortrags- und Workshopabend vermeiden. Man wisse, dass nicht jeder Einwohner in Penzberg dafür Zeit habe, meint Bürgermeisterin Elke Zehentner (parteilos/SPD). "Trotzdem haben unsere Bürger sicher die eine oder andere Frage oder wollen ihre Sicht der Dinge gerne einmal gemeinsam diskutieren, dafür wollen wir diesen Stammtisch anbieten." Die Stadträte und Moderatoren stünden deshalb ganz unkompliziert und direkt für Gespräche bereit.