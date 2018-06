18. Juni 2018, 21:52 Uhr Aus dem Polizeibericht Zusammenstoß nach Fahrfehler

Glück im Unglück hatten zwei Autofahrer am Sonntag, als sie trotz eines Frontalzusammenstoßes ihrer Fahrzeuge unverletzt blieben. Allerdings entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Laut Polizeibericht fuhr eine 62-jährige Wolfratshauserin gegen Mittag von der A 95 kommend auf der Staatsstraße 2064 in Richtung Sankt Heinrich. Sie bog dort nach links in Richtung Seeshaupt ab, geriet aber aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn. Ein 42-jähriger Seeshaupter, der ihr entgegenkam, hatte laut der Beamten keine Chance auszuweichen, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Die Wolfratshauserin erwartet nun ein Bußgeld.