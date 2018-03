20. März 2018, 15:58 Uhr 80000 Euro Sachschaden Unfälle im Minutentakt

Auf schneeglatten Straßen geraten viele Autofahrer ins Schleudern.

Von Benjamin Engel

Trotz kalendarischem Frühlingsbeginn herrschen weiter winterliche Straßenverhältnisse. Auf schneeglatten Fahrbahnen häuften sich die Unfälle in der Region am Montag vor allem am Spätnachmittag und am frühen Abend. Es gab etliche Verletzte. Allein die Wolfratshauser Polizei zählte zehn Unfälle mit insgesamt 80 000 Euro Sachschaden.

Die Staatsstraße von Seeshaupt nach Iffeldorf war gegen 17 Uhr sogar kurz gesperrt. Zu hohe Geschwindigkeit und Schneeglätte verursachten laut Penzberger Polizei den Unfall einer 41-jährigen Iffeldorferin. In einer Linkskurve in Richtung Seeshaupt rutschte ihr Auto beim Abzweig zur Lauterbacher Mühle in den Graben. Sie selbst kam mit leichten Schulterverletzungen, ihr 19-jähriger Sohn mit mittelschweren Verletzungen in die Murnauer Unfallklinik. Nur noch Schrottwert hatte das Auto eines 47-jährigen Wolfratshausers nach einem Unfall auf der Staatsstraße 2070 zwischen Endlhausen und Attenham. Der Fahrer war gegen 17 Uhr von der glatten Straße abgekommen. Er wurde in die Wolfratshauser Kreisklinik gebracht.

Kurz nach 18 Uhr war die Wolfratshauser Polizei besonders gefordert. Fast im Minutentakt kam es zu Unfällen. Glück hatte ein 47-jähriger Planegger, als er mit seinem Auto kurz nach 18 Uhr gegen einen Baum prallte. Er war in einer Rechtskurve in Richtung Garmischer Autobahn von der Straße gerutscht. Der Mann blieb unverletzt. Nur acht Minuten später geriet eine 21-jährige Eurasburgerin auf der Kreisstraße TÖL 22 in den Gegenverkehr. In einer Rechtskurve - zwischen Herrnhausen und Gelting - war sie mit ihrer 20-jährigen Beifahrerin mit einem entgegenkommenden Wagen einer 36-Jährigen zusammengestoßen. Alle drei Eurasburgerinnen wurden ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

Zeitgleich um 18.15 Uhr rammte eine 62-jährige Fahrerin zwischen Degerndorf und der Garmischer Autobahn ein Auto im Gegenverkehr. Die Frau war in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und gegen den Wagen eines 46-jährigen Münchners geprallt. Beide kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Zur gleichen Zeit hatten ein 22-jähriger Paketdienstfahrer und sein 30-jähriger Beifahrer viel Glück. Ihr Transporter rutschte von der Staatsstraße 2064 einen Hang hinunter und kippte auf die linke Fahrerseite um - beide blieben dabei jedoch unverletzt. Allerdings stellte die Polizei nach eigenen Angaben fest, dass einer der Reifen an dem Fahrzeug fast kein Profil mehr hatte.

Zwischen Bolzwang und Achmühle krachte ein 38-jähriger Wolfratshauser gegen 18.40 Uhr an die Leitplanke. Sein 21-jähriger Beifahrer musste mit Rippenprellungen und Halswirbelsäulentrauma ins Krankenhaus. Einen Schock erlitt die Mutter eines 28-jährigen Neubibergers, als dieser mit ihr gegen 18.50 Uhr bei Egling im Gegenverkehr mit dem Auto einer 40-jährigen Dietramszellerin zusammenstieß. Der Mann war in einer Linskurve ins Schleudern geraten. In Wolfratshausen prallte ein 62-Jähriger am Isarspitz mit seinem Geländewagen gegen zwei Pfosten eines Weidezauns. Er blieb unverletzt.