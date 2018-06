18. Juni 2018, 21:52 Uhr Aus dem Polizeibericht Unbekannter dellt Auto ein und flieht

Einen Unfallschaden am linken Radlauf sowie eine eingedrückte Türe hinten links an einem geparkten Auto hinterließ am Sonntag ein Unbekannter in Bad Tölz. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 36-jähriger Tölzer gegen 17 Uhr sein graues Fahrzeug in der Buchener Straße auf Höhe der Hausnummer 4 geparkt - noch unbeschädigt, wohlgemerkt. Doch als er am Montagmorgen zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er die Dellen, deren Reparaturkosten die Beamten auf etwa 2500 Euro schätzen. Vermutlich hat ein Verkehrsteilnehmer das Auto beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich aus dem Staub gemacht. Hinweise zur Unfallflucht nehmen die Beamten unter der Rufnummer 08041/761060 entgegen.