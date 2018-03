11. März 2018, 21:54 Uhr Aus dem Polizeibericht Traktor fängt Feuer

Ein Traktor ist am Samstagabend in Lenggries in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 53-jähriger Lenggrieser gegen 21 Uhr an der Staatsstraße 2072 auf Höhe des Ortsteils Letten einen Wasserrohrbruch reparieren. Um die Schadensstelle auszuleuchten, hatte er den Traktor dort mit laufendem Motor abgestellt. Während sein 26-jähriger Sohn mit einem kleinen Bagger das Rohr frei legte, geriet der Traktor in Brand - laut Polizeibericht vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Das Fahrzeug stand innerhalb kürzester Zeit vollkommen in Flammen. Der 53-Jährige konnte den Traktor nach Polizeiangaben jedoch rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die alarmierten Feuerwehren aus Lenggries, Wegscheid und Jachenau rückten mit jeweils 15 Mann aus, um das brennende Fahrzeug zu löschen. Die Straße war für etwa eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt. Am Traktor entstand Sachschaden von rund 80 000 Euro.