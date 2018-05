28. Mai 2018, 21:56 Uhr Aus dem Polizeibericht 120 Stundenkilometer in der Stadt: Fahrverbot

Am Sonntag war eine 21-jährige Penzbergerin in der Stadt mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs. Die Fahrerin fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion gegen 23 Uhr auf, weil sie deutlich zu schnell war. Anschließend folgten die Beamten dem Fahrzeug, das mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde durch den Ortsbereich fuhr. In der Seeshaupter Straße konnte das Fahrzeug in Richtung Iffeldorf angehalten werden. Die Fahrerin erwartet nun laut Polizei eine Bußgeldanzeige in Höhe von gut 400 Euro und ein Monat Fahrverbot. Zudem wird die Führerscheinstelle des Landratsamtes Weilheim-Schongau über den Verkehrsverstoß informiert.