29. Mai 2018, 22:12 Uhr Aus dem Polizeibericht Schlägerei unter Jugendlichen

Der Ausflug einer Jugendgruppe aus München nach Bad Tölz am Montag endete gegen 17 Uhr in einer Prügelei. Wüst müsse es für Passanten ausgesehen haben, schreibt die Tölzer Polizei in ihrem Bericht, als zehn Jugendliche schreiend und schimpfend aufeinander losgingen. Die Betreuer der Gruppe mussten dazwischengehen, um Schlimmeres zu verhindern. Es gingen Anrufe bei der Polizeiinspektion Bad Tölz und der Einsatzzentrale in Rosenheim ein, die von einer Massenschlägerei sprachen. Als die erste Streife der Tölzer Polizei eintraf, hatte sich die Lage bereits entspannt. Verletzt wurde niemand. Ungeklärt ist, ob die Beschädigung eines Pkws durch die Jugendlichen verursacht wurde. Die Beamten haben die Halterin des Fahrzeugs noch nicht erreicht.