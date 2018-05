28. Mai 2018, 21:56 Uhr Aus dem Polizeibericht Ringelnatter am Supermarkt

Schlangen im Supermarkt sind ärgerlich, doch kein Grund zur Besorgnis. Anders ist das, wenn die Schlange vor dem Supermarkt gesichtet wird und es sich um ein Tier handelt: Mehrere Passantinnen hatten am Sonntag eine Schlange an einem Geretsrieder Supermarkt in der Sudetenstraße gesehen und besorgt die Polizei gerufen. Das Tier identifizierten die Polizisten dann als ungiftige Ringelnatter. Ein Feuerwehrmann setzte die Schlange außerhalb des Baugebiets aus.