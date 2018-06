10. Juni 2018, 22:05 Uhr Aus dem Polizeibericht Patient randaliert, weil er warten muss

Weil ihm das Warten in der Amublanz zu lang dauerte, wurde ein 26-Jähriger ausfällig und gewalttätig. Der Mann hatte sich laut Polizei am Samstag wegen Bauchschmerzen ins Krankenhaus Wolfratshausen begeben. Wegen des starken Arbeitsandranges habe er warten müssen, sich aber auf einer Liege hinlegen können. Schließlich habe er einen zur Unterstützung in die Ambulanz herbeigerufenen Arzt mit vulgären Ausdrücken beleidigt, mit den Beinen um sich getreten und ihm eine Ohrfeige versetzt. Durch den Angriff wurde der Arzt an der Hand leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der Mann wieder beruhigt. Er verließ das Krankenhaus ohne Behandlung freiwillig. Nun wird wegen Vergehen der Körperverletzung und der Beleidigung gegen ihn ermittelt.