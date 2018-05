23. Mai 2018, 22:44 Uhr Aus dem Polizeibericht Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Von SZ, Eurasburg

Am Dienstagabend kam es gegen 18.40 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Personenwagen und einem Motorradfahrer. Fahrer des Autos, ein 39-jähriger Mann aus Kreuzwertheim, war laut Polizeibericht auf der Staatsstraße 2370 von Beuerberg kommend in südlicher Richtung unterwegs und bog nach links in die Staatsstraße 2064 ab, um weiter Richtung Königsdorf zu fahren. Er übersah, dass ihm ein Motorradfahrer entgegenkam. Der Motorradfahrer, ein 22-jähriger Mann aus Berg, habe geistesgegenwärtig noch ein Ausweichmanöver einleiten können. Auf diese Art habe er einen Frontalzusammenstoß und damit Schlimmeres verhindert, teilt die Polizei mit. Dennoch sei er mit dem Fahrzeugheck des Autos kollidiert und gestürzt. Der Motorradfahrer wurde laut Polizei mit Prellungen ins Krankenhaus Wolfratshausen gebracht, um mögliche weitere, am Unfallort nicht feststellbare Verletzungen ausschließen zu können. Die Feuerwehr Beuerberg kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe, die Straßenmeisterei sorgte für eine ausreichende Beschilderung. Der Sachschaden am Auto wird laut Polizei auf etwa 10 000 Euro geschätzt, das Motorrad wurde total beschädigt, sodass von einem Schaden von 5000 Euro auszugehen ist.