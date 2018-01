1. Januar 2018, 21:46 Uhr Aus dem Polizeibericht Mit dem Handbesen auf den Kopf geschlagen









Feedback

Der Schnee hat in diesem Fall die Gemüter nicht gekühlt, sondern sie erhitzt: Zu einem handfesten Streit mit Körperverletzung wegen des Räumens von Schnee ist es laut Polizeibericht am Freitagmorgen gekommen. In der Burgsteinstraße in Wackersberg sei gegen 7.45 Uhr ein 51-jähriger Mann aus Reichersbeuern beim Schneeschippen durch das Fahrzeug eines 22-Jährigen aus Wackersberg behindert worden. Als der ältere den jüngeren Mann darauf ansprach, schlug der 22-Jährige demnach mit einem Handbesen mehrmals auf den Kopf des Reicherbeurers, wobei dieser leicht verletzt wurde. Der Wackersberger werde sich aufgrund seines Verhaltens demnächst wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen, schließt der Polizeibericht.