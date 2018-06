15. Juni 2018, 22:00 Uhr Aus dem Polizeibericht Karambolage mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Wolfratshausen sind am Donnerstagabend zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 46-jährige Münchnerin auf der Äußeren Beuerberger Straße unterwegs und wollte auf die B 11 abbiegen. Dabei übersah sie das Auto einer 79-jährigen Münchnerin, mit dem sie frontal zusammenstieß. Eine 37-jährige Eurasburgerin, die hinter der Frau fuhr, konnte nicht mehr bremsen und fuhr in das Heck des Autos. Sie blieb unverletzt. Die anderen beiden Frauen mussten jedoch im Wolfratshauser Krankenhaus versorgt werden. Nach Kenntnisstand der Polizei erlitten beide ein Schleudertrauma, die 79-Jährige auch eine Schulterfraktur. Alle drei beteiligten Autos wurden laut Bericht erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro. Die beiden Fahrzeuge, die frontal zusammengestoßen sind, mussten abgeschleppt werden. Gegen die 46-jährige Fahrerin wird nun laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.