1. Januar 2018, 21:46 Uhr Aus dem Polizeibericht 24-Jähriger rastet aus und verbeult Auto









Warum ein 24-Jähriger aus Berg am Sonntagnachmittag ausrastete, ist der Polizei nicht bekannt. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden von rund 3000 Euro und bedrohte zudem eine ganze Gruppe junger Tölzer, weshalb ihn nun laut den Beamten eine Anzeige erwartet.

Wie die Polizei mitteilt, traf der 24-Jährige an Silvester gegen 16.50 Uhr am Parkplatz beim Girlitzer Weiher in Bad Tölz auf eine fünfköpfige Gruppe von 15- bis 18-jährige Tölzern. Laut Polizeibericht kannten sich alle flüchtig. Aus einem unbekanntem Grund ging der 24-Jährige im Verlauf des Treffen auf einen 18-jährigen Tölzer los, schlug an dessen Auto die hintere Seitenscheibe ein und eine Beule in den Kotflügel. Zudem soll der Berger die Gruppe bedroht haben. Bevor die Polizei eintraf, war er bereits geflüchtet.