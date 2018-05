29. Mai 2018, 22:12 Uhr Aus dem Polizeibericht In Friseursalon eingebrochen

Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 26. Mai, und Montag, 28. Mai, in einen Friseursalon an der Geretsrieder Johann-Sebastian-Bach-Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hat die Geschäftsinhaberin, eine 47 Jahre alte Wolfratshauserin, den Einbruch am späten Montagvormittag entdeckt. Der Täter hatte aus der Kasse einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Er war über ein Fenster zum Haydn-weg in das Geschäft eingedrungen.

Nun sucht die Geretsrieder Polizei Zeugen des Einbruchs. Wer Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Inspektion unter der Rufnummer 08171/93510 melden.