5. März 2018, 22:01 Uhr Aus dem Polizeibericht Gehirnerschütterung nach Sturz vom Rad

Eine Gehirnerschütterung hat sich ein 19 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag zugezogen. Der junge Mann war gegen 15 Uhr in der Straße Am Steinbach auf Höhe der Hausnummer 50 unterwegs, als er mit seinem Fahrrad stürzte. Als Unfallursache gab er an, dass er von hinten angefahren worden sei - und zwar von einem weißen Audi. Am sichergestellten Fahrrad fand die Polizei nach eigenen Angaben indes keine Hinweise auf einen solchen Aufprall. Dafür nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 19-Jährigen wahr und ordneten deshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Um den Unfallhergang zu klären, werden nun Zeugen gesucht. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/76 10 60 zu melden.