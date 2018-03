5. März 2018, 22:01 Uhr Aus dem Polizeibericht Flucht nach Autounfall: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bad Tölz sucht Zeugen eines Auffahrunfalls am Sonntag, bei dem der Verursacher in einem roten VW Golf mit ungarischem Kennzeichen Fahrerflucht beging. Nach Angaben der Beamten fuhr ein 59-jähriger Münchner kurz nach drei Uhr Nachmittag die Tegernseer Straße in Fahrtrichtung Waakirchen. Weil die Ampel an der Albert-Schäffenacker-Straße Rot zeigte, hielt er an. Der Autofahrer hinter ihm, ein etwa 30-jähriger Mann mit dunklen Haaren, der zwei Mitfahrer im Wagen hatte, bemerkte das wohl zu spät und fuhr auf. Trotz des Schadens von etwa 1500 Euro trat er aufs Gaspedal und fuhr über die Albert-Schäffenacker-Straße in Richtung Waakirchen davon. Wer Zeuge des Unfalls wurde, sollte sich unter Telefon 08041 / 761060 melden.