11. März 2018, 21:54 Uhr Aus dem Polizeibericht Fahrer verursachen hohe Schäden und flüchten

Gleich zwei Fälle von Fahrerflucht mit hohem Sachschaden meldet die Geretsrieder Polizei. Auch wenn in einem Fall ein Verdächtiger bereits ermittelt wurde, bitten die Beamten Zeugen, sich zu melden. Noch flüchtig ist der Unfallverursacher, der am Freitagabend in Königsdorf einen Schaden von rund 8000 Euro hinterließ. Ein 45-Jähriger hatte sein Auto in der Hauptstraße abgestellt. Gegen 19.50 Uhr hörte eine Zeugin etwas krachen und stellte daraufhin einen massiven Schaden am geparkten Fahrzeug fest. Laut Polizei hatte es wohl ein anderes Auto beim Vorbeifahren über die gesamte linke Fahrzeugseite gestreift und massiv verschrammt. Ebenfalls am Freitagabend stellte ein Geretsrieder einen Unfallschaden an seinem im Buchenweg abgestellten Auto fest. Die Polizisten bemerkten daraufhin in der Nähe ein ebenfalls beschädigtes Fahrzeug und einen Fahrer, der bei ihrem Anblick flüchten wollte. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von deutlich über einem Promille. Der Schaden an beiden Autos wird auf insgesamt 7000 Euro geschätzt.