1. Januar 2018, 21:47 Uhr Aus dem Polizeibericht Diebstahl von 1200 Litern Heizöl angezeigt









Die Tölzer Polizei untersucht den angeblichen Diebstahl von 1200 Litern Heizöl. Ein 77-jähriger Heilbrunner bemerkte dem Pressebericht zufolge am Freitag, 29. Dezember, um 9.30 Uhr, dass aus seinem Tank diese große Menge Öl fehlte. Zuletzt war der Geschädigte am Dienstag, 19. Dezember, um 14 Uhr an seiner Wohnanschrift gewesen, so dass die vermutete Tatzeit im genannten Zeitraum liegt. Das unversperrte Auffüllventil befindet sich in einem Kellerschacht am Hauseingang. Da der unbekannte Täter zum Abzapfen und Transport diverses Gerät und Fahrzeug benutzt haben müsste und das eventuell jemanden aufgefallen sein könnte, bittet die Polizei Bad Tölz unter Telefon 08041/761060 um Hinweise.