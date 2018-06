7. Juni 2018, 22:02 Uhr Aus dem Polizeibericht Ball rollt auf die Straße: Radlerin schwer verletzt

Eine 71-jährige Geretsrieder Radfahrerin wurde bei einem Unfall am Dienstag so schwer verletzt, dass die Polizei ihren Zustand noch am Donnerstag als "äußerst kritisch" einstufte. Wie die Beamten in ihrem Bericht mitteilen, war am Dienstagmittag eine Geretsrieder Schulklasse auf dem Weg zum Sportunterricht. Dazu ging die Klasse geschlossen auf dem Gehweg der Johann-Sebastian-Bach-Straße in nördlicher Richtung. Die Schulklasse wurde durch eine 43-jährige Lehrkraft angeführt. Der Lehrer soll den Beamten zufolge einen Spielball mit sich geführt haben. Aus bislang nicht geklärten Gründen verlor der Mann jedoch die Kontrolle über das Spielgerät. Der Ball glitt ihm aus den Händen und rollte auf die Straße, just in jenem Moment, als die 71-jährige Geretsriederin dort mit ihrem E-Bike in dieselbe Richtung fuhr. Sie wollte dem plötzlich vor ihr auftauchenden Ball ausweichen und stürzte dabei schwer. Die Frau musste daraufhin mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen dauern noch an.