3. Juni 2018, 22:04 Uhr Aus dem Polizeibericht Autofahrerin prallt gegen Bäume

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 11 zwischen Walchensee und Wallgau auf Höhe der Wasserversuchsanstalt wurde eine Autofahrerin an Samstag schwer verletzt. Nach Aussagen von unbeteiligten Zeugen fuhr die 18-jährige Frau aus Haag an der Amper mit mäßiger Geschwindigkeit. Plötzlich sei sie aus ungeklärter Ursache im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, heißt es weiter im Polizeibericht. Das Auto sei die leichte Böschung hinunter gefahren, habe vier Bäume gestreift und sei schließlich frontal gegen einen weiteren Baum geprallt. Beim Aufprall wurde die Autofahrerin laut Polizei schwer verletzt. Nach Erstversorgung durch das BRK wurde sie vom Rettungshubschrauber Christoph in die Unfallklinik Murnau gebracht. Am Fahrzeug sei Totalschaden entstanden, auch die fünf Bäumen seien beschädigt worden. Die B 11 war laut Polizei für etwa anderthalb Stunden halbseitig gesperrt.