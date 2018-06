19. Juni 2018, 22:11 Uhr Auf frischer Tat ertappt Zehnjährige will Handyhülle klauen

Ein zehnjähriges Mädchen fiel am Montagnachmittag als Ladendiebin auf und wurde erwischt. Dem Polizeibericht zufolge wollte das Kind eine Handyhülle mitgehen lassen. Gegen 14 Uhr hatte eine Zeugin beobachtet, wie die Schülerin in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße eine Schutzhülle für Handys im Wert von etwa neun Euro in ihre Jackentasche steckte und damit das Geschäft verlassen wollte. Neben der Mutter der Zehnjährigen verständigte sie daraufhin auch die Polizei. Auch wenn die Schülerin als strafunmündiges Kind gilt, wird laut den Beamten die Staatsanwaltschaft München über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, und auch das Jugendamt wird über den Vorfall informiert.