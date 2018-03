18. März 2018, 22:02 Uhr Auf der Isarbrücke Zwei Schwäne auf Reisen

Einen Ausflug unternahmen am Samstag zwei Schwäne. Sie spazierten in der Früh in aller Ruhe auf dem Gehweg der Isarbrücke entlang. Besorgte Bürger alarmierten die Polizei in Bad Tölz ob des orientierungslosen Paares. Offenbar fanden die beiden Tiere nicht mehr den Weg zurück ins Wasser. Da die Streifenbeamten nach eigenen Angaben keinen Alkoholgeruch bei den Tieren feststellen konnten, wurden die beiden Schwäne behutsam zur Isar zurückgelotst, wo sie von ihren Artgenossen freudig empfangen wurden.