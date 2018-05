31. Mai 2018, 21:49 Uhr Auf der A95 Ferrari prallt gegen Leitplanke

Sportwagen gerät bei Tempo 200 ins Schleudern. Hoher Sachschaden

Verstreute Autowrackteile auf knapp 900 Meter Länge und ein Sachschaden von rund 200 000 Euro - dieses Bild bot sich den Einsatzkräften am Mittwoch nach einem Unfall, der sich gegen 22.40 Uhr kurz vor der Autobahn-Anschlussstelle Wolfratshausen ereignete. Ein 29 Jahre alter Autohändler aus dem Raum München fuhr mit seinem 565 PS starken Ferrari auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen A95 in Fahrtrichtung München, als der tiefergelegte Sportwagen bei etwa 200 Stundenkilometern mit einem lautem Knall nach vorne absackte. So berichtete es der Fahrer jedenfalls der Polizei. Die schreibt in ihrem Bericht, dass der Jungunternehmer infolgedessen die Kontrolle über seinen Boliden verlor, quer über beide Fahrstreifen schleuderte und abwechselnd gegen die linken und rechten Leitplanken krachte, bis er nach etwa 900 Metern quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Obwohl die komplette Fahrzeugfront abgerissen wurde, konnten der Fahrer und sein 31-jähriger Beifahrer den Wagen unverletzt verlassen.

Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 180 000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen circa 6000 Euro. Mindestens vier nachfolgende Fahrzeuge wurden durch herumliegende Trümmerteile beschädigt. Betroffen sind unter anderem ein 57-jähriger Penzberger, ein 48-jähriger Geretsrieder und ein 52-Jähriger aus Uffing. Der Gesamtschaden an diesen Fahrzeugen wird auf etwa 14 000 Euro beziffert.

Die Fahrbahn musste für eine halbe Stunde komplett und dann eine weitere Stunde halbseitig gesperrt werden. Die Reinigung der Fahrbahn übernahm die Autobahnmeisterei mit einer Kehrmaschine.

Ob ein auf der Fahrbahn liegender Gegenstand Auslöser für den Unfall war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die von der Autobahnpolizei geführt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weilheim unter der Rufnummer 0881/640-302 oder über das Online-Kontaktformular auf www.polizei.bayern.de zu melden.