27. Mai 2018, 23:02 Uhr Anpfiff im Juni Digitale Fußball-WM in der Stadtbücherei

Von Juni an sind die Blicke aller Fußballbegeisterter nach Russland gerichtet. Doch auch nach Penzberg lohnt sich während dieser Zeit ein Blick. Denn dieses Jahr, pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft, wird die Realität mit der digitalen Welt verschmelzen. Die Stadtbücherei hat seit Neuestem eine Playstation 4 mit dem neuen Fußball-Spiel "Fifa 18" - und die Einweihung startet mit einem Event, das dem sportlichen Spektakel in Russland in Nichts nachsteht: die Digitale Fußball-WM.

Die ausgelosten Gruppen der WM werden übernommen und die Teams starten in der ersten digitalen Runde wie ihre Namensvettern in Russland. Doch das Ergebnis kann natürlich völlig anders ausfallen als das "richtige" Spiel in Russland. Somit wird eine parallele WM digital gestartet. Alle Gamer sind eingeladen, sich in der Penzberger Stadtbücherei für diesen Wettstreit einzuschreiben. Teams sind erwünscht, aber auch Einzelspieler sind willkommen.

Die Mannschaften werden per Los entschieden und jedes Team besteht aus zwei Spielern. Einzelspieler werden zu Zweier-Teams aufgestellt.

Der genaue Spielablauf wird am ersten Spieltag bekanntgegeben. Die Spieltage sind von Donnerstag, 14. Juni, bis Sonntag, 15. Juli, und zwar jeden Mittwoch von 16.30 Uhr an in der Stadtbücherei Penzberg.