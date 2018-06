5. Juni 2018, 21:51 Uhr Am Abend wird gefeiert Sonnwende auf der Wolfratshauser Hütte

Früh anmelden sollte sich, wer von Freitag, 22. Juni, bis zum Sonntag, 24. Juni, ein Bergwanderwochenende mit der Wolfratshauser Sektion des DAV erleben möchte - inklusive einer Sonnwendfeier auf der Wolfratshauser Hütte. Treffpunkt für Teilnehmer ist am Freitag um 15 Uhr auf dem Parkplatz der Grubigsteinbahn in Lermoos. Von dort aus geht es über den Normalweg zur Hütte. Am Abend steht ein gemütlicher Hüttenabend mit Verpflegung auf dem Programm. Am Samstag folgt eine naturkundliche Wanderung weiträumig um die Hütte mit Schwerpunkt Naturkunde, am Abend wird Sonnwende gefeiert. Am Sonntag wird über den

aussichtsreichen südlichen Fernpassweg zum Blindsee abgestiegen, hier gibt es Gelegenheit zum Baden. Über die Loisachquellen einer Rast an einem Hotel und den Panoramaweg geht es zurück. Anmeldung und nähere Informationen erteilt Peter Taubert unter E-mail: PTaubert-DAV@gmx.de.