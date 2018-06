10. Juni 2018, 22:05 Uhr Aktion "Stadtradeln" Gemeinsam auf Tour

Der Startschuss für die gemeinsame Radl-tour nach Geretsried fiel am Samstag um 10 Uhr an der Loisachhalle in Wolfratshausen. Der stellvertretende Landrat Thomas Holz sowie die Geretsrieder und Wolfratshauser Bürgermeister Michael Müller und Klaus Heilinglechner führten die Radlgruppe an (im Bild von links nach rechts). Geretsried und Wolfratshausen nehmen bereits seit zwei Jahren an der Aktion "Stadtradeln" teil. In diesem Jahr beteiligte sich zum ersten Mal sogar der ganze Landkreis. Ziel der gemeinsamen Fahrradtour war das Rathaus am Karl-Lederer-Platz, wo sich die Teilnehmer auf dem Künstlermarkt kulinarisch stärken konnten. Beim "Stadtradeln" sollen die Menschen dazu gebracht werden, aus Gründen des Klimaschutzes drei Wochen lang auf ihr Auto zu verzichten und stattdessen das Fahrrad zu nehmen. Bis Ende Juni sind daher die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises dazu aufgerufen, möglichst viele Kilometer auf dem Radl zurückzulegen. Die Aktion "Stadtradeln" ist eine nach Nürnberger Vorbild weiterentwickelte Kampagne des Klima-Bündnisses, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem etwa 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören.