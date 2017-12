26. Dezember 2017, 22:00 Uhr Abschied von der Polizei Wachwechsel

Daniel Kießling, 35, tritt am 1. Januar die Nachfolge von Walter Siegmund an, der in Pension geht. Daniel Kießling stieg im September 2007 direkt in den damals gehobenen Dienst ein.









Der Leiter der Geretsrieder Polizeiinspektion Walter Siegmund geht in Pension

Der langjährige Leiter der Polizeiinspektion Geretsried Walter Siegmund geht mit Ablauf dieses Jahres in Pension. Der 60-jährige Polizeihauptkommissar wurde bereits am vergangenen Freitag von Polizeipräsident Robert Kopp feierlich verabschiedet.

Seine Nachfolge als Dienststellenleiter tritt der Daniel Kießling an. Der 35-jährige Polizeihauptkommissar Kießling wird das Amt zum 1. Januar 2018 übernehmen. Der gebürtige Oberfranke und Vater von drei Kindern aus dem Landkreis Rosenheim wird die Dienststelle im Rahmen seiner Erprobung für herausgehobene Führungsaufgaben für ein halbes Jahr leiten.

Walter Siegmund leitete 16 Jahre lang die Geretsrieder Inspektion. Den Grundstein für seine Polizeilaufbahn legte er vor mehr als 44 Jahren, im September 1973, als er sein Polizeipraktikum in seiner Geburtsstadt Altötting begann. Seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Dachau schloss er im Juli 1976 erfolgreich ab. Im Anschluss daran wurde er zur Polizeiinspektion Geretsried versetzt, wo er bis 1984 als Inspektions- und Ermittlungsbeamter sowie als Dienstgruppenleiter eingesetzt wurde. Nach einem Studium an der damaligen Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck stieg Siegmund dann in den höheren Dienst auf und war er in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Polizeiinspektion und -direktion in Weilheim, sowie bei der Polizeiinspektion Bad Tölz tätig. Im März 1990 verschlug es ihn wieder zur Inspektion nach Geretsried, wo er zunächst als Dienstgruppenleiter tätig war und später Leiter der Verfügungsgruppe und stellvertretender Dienststellenleiter wurde. Nach einem kurzen Abstecher zur Polizeidirektion in Weilheim kehrte er im März 2000 wieder nach Geretsried zurück, wo er im Oktober 2001 zum Dienststellenleiter befördert wurde.

Polizeipräsident Robert Kopp bedankte sich bei Walter Siegmund für die stets tadellose Führung der Geretsrieder Dienststelle. "Mit Ihnen geht eine Institution der Inneren Sicherheit im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in den Ruhestand", sagte Kopp. "Sie zeigten bei der Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden stets ein hohes Maß an Sachverstand und verstanden es, sowohl im Umgang mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Bürgerinnen und Bürgern das richtige Fingerspitzengefühl zu zeigen".