30. März 2018, 11:29 Uhr Wohnen in München Der Hausmeister, bei dem man immer klingeln kann

Wer etwas braucht, kommt zu Ewald Bojen. Er hält seit 40 Jahren in einem Münchner Mietshaus nicht nur alles am Laufen, sondern auch die Hausgemeinschaft am Leben.

Von Inga Rahmsdorf

Seinen ärgsten Feind hat er kürzlich erst besiegt. Obwohl der linke Fuß schmerzt und Ewald Bojen nicht mehr der Jüngste ist mit seinen 73 Jahren. Wenn er von seinem Triumph über die Tauben erzählt, kneift er das linke Auge zusammen, schmunzelt und zieht an seiner Zigarette. Jahrelang haben sie sein Haus verdreckt, hartnäckig von den Balkonen und Fensterbänken gekackt, immer auf den Bürgersteig vor dem Haus. Als wollten sie ihn ärgern. Hatte er die dicken Flecken weggeschrubbt, sah es am nächsten Tag wieder genauso aus. Jetzt aber hat er ihnen ein Schnippchen geschlagen. Jaja, sagt Ewald Bojen zufrieden.

Er hat eine Firma beauftragt, sie haben ein großes Netz entrollt und es vom Dachgeschoss hinunter bis zum ersten Stock an der Wand befestigt. Seitdem fliegen die Tauben am Haus vorbei und Bojen hat seine Ruhe. Die Mieter fühlen sich auf ihren Balkonen zwar, als lebten sie hinter dem Netz eines Fußballtors. Aber was tut man nicht alles gegen den Dreck. Und der ist schließlich immer mehr geworden, so im Vergleich zu früher. Jaja, so ist das, sagt Bojen und blickt stolz auf den nun sauberen Bürgersteig vor dem Haus. Dann ruft er Charly, seinen treuen Gefährten, einen schwarzen Schnauzermix, und zusammen steigen sie gemächlich das Treppenhaus hinauf.

Ewald Bojen ist Hausmeister. Aber nicht einer, der von montags bis freitags, acht bis 16 Uhr arbeitet. Sondern immer. Durch und durch. Seit fast 40 Jahren im gleichen Münchner Mietshaus in der Nähe vom Harras. An seiner Wohnungstür im vierten Stock glänzt ein Messingschild, auf dem steht: Hausmeister. Schließzeiten stehen dort keine. Bei Bojen kann man immer klingeln. Wenn die Waschmaschine übergelaufen, der Schlüssel verloren, die Toilette verstopft ist, wenn die Heizung nicht funktioniert oder der Briefkasten während des Urlaubs geleert werden muss, dann kommen sie alle hinauf in den vierten Stock, die jungen Paare, die Familien mit Kindern und die Studenten aus den Wohngemeinschaften, und klingeln bei Ewald, wie ihn alle im Haus nennen.

Hat er sich dann erst einmal durch die Last des Lebens, durch Widrigkeiten wie schludrige Handwerker, dreckige Fußböden und falsch geparkte Fahrräder hindurchgegrantelt, findet Bojen für alles eine Lösung. Er hat die nötigen Werkzeuge im Keller, ein beachtliches Ersatzteillager in seiner Wohnung und auf dem Speicher Schrauben und Nägel in allen Größen. Selbst wenn das rote Nähgarn fehlt, findet er noch irgendwo welches von seiner Frau. Kommt Bojen mit seinem fast grenzenlosen Repertoire an Werkzeugen, Erfahrungen und Ratschlägen trotzdem einmal nicht weiter, dann ruft er eben den Hummel, den Meyer oder einen anderen Spezl an, jaja, ganz zuverlässige Firmen. Und noch ehe der Mieter wieder in seine Wohnung zurückgekehrt ist, steht schon der Handwerker vor der Tür.

In vielen Mietshäusern ist die Arbeit des Hausmeisters längst ausgelagert. Übergeben an irgendwelche Firmen, von denen der Mieter beim Einzug ein Schreiben erhält. Darin steht eine Telefonnummer, unter der man, wenn man Glück hat, zu Bürozeiten jemanden erreicht. Das geplatzte Wasserrohr oder die defekte Balkontür wird telefonisch aufgenommen, drei Tage später kündigt sich ein Handwerker an, zwischen sieben und 17 Uhr, genauere Eingrenzung nicht möglich. Der schaut sich alles in Ruhe an und verabschiedet sich dann, weil ohne Rücksprache mit der Verwaltung sowieso nichts geht.

Im Mietshaus mit der Hausnummer eins in Sendling-Westpark läuft alles anders. Meist müssen die Mieter noch nicht einmal hinauf in den vierten Stock, um ihren Hausmeister zu treffen. Wahrscheinlicher ist es, dass sie ihn unten auf dem Bürgersteig antreffen, dort sitzt er auf seinem Rollator, hat alles im Blick, raucht die eine oder andere Zigarette, grummelt nach rechts, grüßt nach links, unterhält sich mit der Dame aus dem Nachbarhaus, hat noch wichtige Neuigkeiten für den Mieter aus dem dritten Stock, und wartet darauf, dass Charly vom Spaziergang um den Häuserblock zurückkehrt.