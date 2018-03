30. März 2018, 18:55 Uhr Wohnen in Großstädten Das Einfamilienhaus, ein Irrsinn

Die Städtebau-Professorin Sophie Wolfrum erklärt, warum es für eine Familie keine gute Idee ist, ein Haus zu bauen. Sie spricht über Wohnen in München und ist sicher: "Wir werden alle öfter umziehen".

Von Pia Ratzesberger

Sophie Wolfrum wartet in ihrem Büro in der Maxvorstadt. In einem hellen Raum mit einem langen Schreibtisch, minimalistisch eingerichtet. Es sind ihre letzten Arbeitstage vor dem Ruhestand. Wolfrum, 65, war mehr als zehn Jahre lang Professorin am Lehrstuhl für Städtebau und Regionalplanung der Technischen Universität - mit wem also könnte man besser über Wohnutopien reden als mit ihr?

SZ: Frau Wolfrum, wie glauben Sie, werden wir in München in Zukunft wohnen?

Sophie Wolfrum: Aus dem Nichts heraus eine Utopie zu ...