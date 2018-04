3. April 2018, 18:47 Uhr Wohnen im Voralpenidyll Gemeinde Oberhaching als naive Preistreiberin

Auch Einheimischenmodell versage als Preisbremse

"Teure Heimat" vom 23. März:

Vielen Dank für Ihren durchaus notwendigen Debattenbeitrag zur Gentrifizierung des Münchener Speckgürtels. Etwas mehr kritische Distanz zur Ortspolitik Oberhachings hätte ihm aber sicher gut getan. Oberhaching ist, wir erleben es bei uns "im Dorfe" täglich, nicht etwa Opfer dieses Trends, wie es die Gemeindeverwaltung gerne darstellt. Nein, sie ist Vorreiter und Speerspitze, wenn es darum geht, den Aberwitz der Grundstückspreise (unter 2000 Euro je Quadratmeter ist hier kaum noch etwas zu haben) auf die Spitze zu treiben. Und das mit fatalen Auswirkungen auf die gesamte Ortsinfrastruktur.

Das von Ihnen zitierte "Einheimischen-Programm" ist ein schönes Beispiel. In einem dilettantisch überfrachteten Bewerbungsverfahren hatte selbst die enge Zielgruppe der "Einheimischen" (junge Familien mit Kindern) kaum eine Chance auf Berücksichtigung, von den Preisvorgaben ganz zu schweigen. Die Folgen haben Sie in Ihrem Artikel beschrieben: 5 der 19 Objekte, also mehr als 25 Prozent konnten zu den "Einheimischen-Bedingungen" nicht an den Mann gebracht werden. Die Antwort der Gemeinde: Vergabe an den Höchstbietenden. Ergebnis: "Zwei Geldscheißer haben den Preis auf Mondniveau getrieben" (Zitat aus Der Spiegel vom 18. September 2017). Folge: Knapp eine Million Euro für ein Reihenhaus. Bürgermeister Schelle sei (noch ein Spiegel-Zitat) "wirklich froh, dass die Millionenmarke bei dieser Versteigerung nicht geknackt wurde". Ein wirklich brillanter Euphemismus, nicht wahr!

Die Gemeinde als Preistreiber des Immobilienbooms. Bezahlbaren Wohnraum für die einheimische Bevölkerung zu schaffen, das war die Aufgabe. Niemand in Oberhaching wird jetzt seinen Grund noch für unter 2000 Euro hergeben. Nicht auszudenken, wenn das anderenorts Schule macht. Der starke Zuzug des "Millionenpublikums" hat auch dazu beigetragen, dass das innerörtliche Verkehrschaos kaum noch zu ertragen ist und ständig weiter zunimmt. Wer je das gebeugte und verängstigte Mutterl mit seinem Gehwagen in der zugeparkten Bahnhofstraße hinter all den chromblitzenden Großraumlimousinen hat verschwinden sehen, der kann nur fassungslos den Kopf schütteln.

Die Antwort der Gemeinde geht über naive Appelle nicht hinaus. Faktisch ist das eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Fußgängern und Radfahrern. Wer dann bedauert, dass das Engagement fürs Ehrenamt in Oberhaching zu wünschen übrig lässt, dem ist nicht zu helfen. Der Bürgermeister, der sich "gerne bei den großen Denkern bedient" (Zitat SZ), ist in Wahrheit ein Zauberlehrling: Die Geister, die er rief... Der Schall der Fanfaren auch von höherer politischer Ebene, die mehr bezahlbaren Wohnraum fordern, er ist in Oberhachings Voralpenidylle offensichtlich noch nicht angekommen. Kein Wunder, wenn, wie berichtet, dann auch der Metzger zum Makler wird. Hartmut Gentsch, Oberhaching