4. Januar 2018, 22:08 Uhr Wissenstipp Bewegte Plattform









Im "Erdbebensimulator" im Museum Mensch und Natur kann man erleben, wie sich Erdbeben anfühlen

Hautnah erleben wie sich ein Erdbeben anfühlt, das können Interessierte an diesem Samstag, 6. Januar, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr im "Erdbebensimulator" im Museum Mensch und Natur, Schloss Nymphenburg. Die Kapazitäten sind begrenzt und deshalb kann ein Besuch nicht garantiert werden. Die Anmeldung erfolgt an der Kasse. Weitere Informationen gibt es unter www.mmn-muenchen.de/aktuelles.