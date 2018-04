19. April 2018, 18:52 Uhr Wirtshaus Preissturz in Grünwald

Wirtin Arabella Pongratz krempelt ihre "Einkehr" um

Von Franz Kotteder

Das macht ja Hoffnung fürs Oktoberfest: Die Wiesnwirtin Arabella Pongratz hat die Preise in ihrem Wirtshaus Grünwalder Einkehr drastisch gesenkt. Der Schweinsbraten, immerhin vom besonders hochwertigen Schwäbisch-Hällischen Landschwein, kostet dort neuerdings statt 16,50 Euro nur noch 13 Euro, das Wiener Schnitzel 24 statt 27 Euro, "und der Rehrücken ist gleich um neun Euro günstiger geworden", sagt Koch Tobias Bosch. Überhaupt ist vieles anders geworden in der Einkehr, die öfters mal als Neureichen- und Promi-Treff in den Klatschspalten auftauchte.

Im Januar ließ Arabella Pongratz ihren Mann Peter als Geschäftsführer der Grünwalder Einkehr aus dem Handelsregister streichen und übernahm den Posten selbst. Das Paar, heißt es, steht vor der Trennung. Bei der Pressekonferenz zur Neuausrichtung der Grünwalder Einkehr war Peter Pongratz ebenfalls nicht anwesend, "er will jetzt seinen Ruhestand genießen", so Rudolf Bögel, der das Pressegespräch moderierte. Arabella Pongratz wird die Einkehr aber nicht alleine führen, mit im Boot ist jetzt die 20-jährige Tochter Ramona, die künftig für Events, Marketing und Social Media zuständig sein wird. Sie hat bereits eine dreijährige Ausbildung zur Management-Assistentin für Hotel und Tourismus hinter sich und macht gerade ihren Abschluss im Aufbaustudiengang für Eventmanagement in London. Im Juni kehrt sie dann nach Grünwald zurück.

Ramonas Einfluss ist schon zu spüren. So gibt es neuerdings am Donnerstag den sogenannten Lounge-Abend mit Tapas, Burger, Cocktails und gelegentlich auch Live-Musik. "Wir wollen moderner, einfacher und klarer werden", sagen die beiden Wirtinnen, und Arabella Pongratz meint: "Ich möchte, dass die Einkehr wieder ein Dorfwirtshaus für die Grünwalder wird, zu mir sollen die Sportschützen ebenso kommen wie der Burschenverein." Die Promis, sagt sie, mag sie natürlich auch, nach wie vor. Aber vom Grundsatz her solle sich jeder in der Einkehr wohlfühlen.

Ein breiteres Publikum anzusprechen, das ist auch der Grund für die Preissenkungen. Zu Lasten der Qualität soll das freilich nicht gehen. Der neue Küchenchef Tobias Bosch, 36, war zuletzt Sous-Chef am Nockherberg, als der noch von Pongratz geführt wurde, und danach Küchenchef im Wirtshaus in der Au. Er setzt auf moderne, bayerische Küche, wichtig sind ihm Zutaten aus der Region, etwa Fisch vom Tegernsee. Und er möchte individuell auf Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten eingehen, das ist auch Arabella Pongratz ein Anliegen: "Ich habe ja selbst so circa 130 Allergien."

Was das alles für das Winzerer Fähndl, ihr Wiesnzelt, bedeuten könnte, darüber schweigt sie sich aus: "Wir haben ja noch nicht mal die schriftliche Bestätigung der Stadt", ziert sie sich ein wenig. Der Vertrag mit der Brauerei für sie und ihren Mann läuft noch vier Jahre.