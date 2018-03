28. März 2018, 18:54 Uhr Wilde Fahrt Jugendliche bauen Unfall mit gestohlenem Auto

Drei Jugendliche haben ein Auto geklaut und mit dem fremden Wagen eine Spritztour durch München unternommen. Es kam, wie es kommen musste: Einer der Minderjährigen baute einen Unfall. Die Burschen, zwei 14-Jährige und ein 16-jähriger polizeibekannter Intensivtäter, besuchten zunächst eine Freundin in Moosach, berichtet die Polizei. Dabei stibitzten sie den Fahrzeugschlüssel ihrer Mutter.

Tags darauf kehrte das Trio zurück, stieg in den Opel der Mutter und fuhr davon. Laut Polizei wechselten sich die Jugendlichen am Steuer ab. Auf der Forstenrieder Allee touchierten sie dann am Montag gegen 13 Uhr mit dem Außenspiegel die offene Tür eines geparkten Autos. Die Fahrerin notierte gerade noch rechtzeitig das Kennzeichen des davonbrausenden Wagens und rief die Polizei. Dank des Nummernschilds machten die Beamten die Halterin des Opels schnell ausfindig.

Die 37-Jährige berichtete, dass ihr Wagen gestohlen worden sei, den Schlüssel müsse sie wohl verloren haben. Die Ermittler aber fanden heraus, dass die Tochter am Vorabend Besuch von drei Jungs hatte, von denen zumindest einer einen zweifelhaften Ruf genießt. Bei ihrer Vernehmung gaben sie schließlich zu, stundenlang mit dem Auto durch München gekurvt zu sein.