18. März 2018, 18:49 Uhr Wettbewerb Technische Hochschule unterstützt Gründer

Sieben der zehn besten Münchner Gründungsideen kommen von der Technischen Universität München (TUM). In der ersten Phase des Münchner Businessplan Wettbewerbs 2018 wurden die Teams von ApicBeam, Cliniserve, Cryodynamics, Kewazo, Kumovis, Pave Group und Soilspy ausgezeichnet. Ihre Geschäftsideen kommen aus den Bereichen Medizintechnik, Kryotechnik, Bauindustrie, Baurobotik, Lasertechnik und Landwirtschaft. Die vom Bayerischen Wirtschaftsministerium geförderte Initiative Baystartup unterstützt mit den Businessplan Wettbewerb junge Unternehmer. Die verschiedenen Phasen des Wettbewerbs bilden dabei auch das Stadium der Gründung ab - so werden in Phase eins zunächst Geschäftsidee und Kundennutzen bewertet, in späteren Phasen kommen Kriterien wie Finanzierung und Marketing hinzu. Die Siegerteams der ersten Phase erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. In der aktuellen Wettbewerbsrunde wurden insgesamt 144 Konzepte eingereicht.

TUM und UnternehmerTUM haben ein eigenes Entrepreneurship Center in Garching, um Ausgründungen mit einem in Europa einzigartigen Angebot zu unterstützen - von der ersten Idee bis zum Börsengang. Hier finden Start-ups umfangreiche Förderangebote sowie Zugang zu einem starken Netzwerk.