4. Juni 2018, 18:54 Uhr Weitere Briefe Wiesn-Wucher und Spaenle-Versorgung

Nicht zu beneiden

Zugegeben, zuerst war ich ausgesprochen skeptisch ("Stadt macht Wiesn teurer" vom 7. Mai). Die Wiesnwirte wollen mit ihrer jüngsten Initiative vereint gegen den Wucher vorgehen? Mein erster Gedanke: Wollen die wirklich das Wiesnbier wieder unter zehn Euro drücken und den hochpreisigen Brathendln die Flügel stutzen? Oder einfach nur ihr Preisgestaltungs-Monopol nicht aus der Hand geben?

Zu beneiden sind die Wirte nicht! Setzen sie doch lediglich schlappe 122 Millionen Euro um statt der 240, die sich Wiesn-Chef Josef Schmid von einem Bachelor-Studenten hat ausrechnen lassen. Nun fühlen sich die Wiesnwirte ohnehin schon in ihrer Existenz bedroht und müssen sich jetzt zusätzlich gegen die Reservierungswucherer von Ebay behaupten und mit den Raubrittern vom Stadtrat herumplagen. Die wollen mit einer "saftigen" 1- bis 2,7-prozentig erhöhten Umsatzpacht doch glatt die gestiegenen Sicherheitskosten wieder reinholen. Dieses Ansinnen finden die Wiesn-Barone schon deshalb unanständig, weil nach den "Regeln der freien Marktwirtschaft höhere Kosten grundsätzlich zu höheren Preisen führen". Und wer soll die letztendlich tragen, wenn nicht der Wiesnbesucher?

Dass für den die Wiesn wieder preiswerter wird, weil die Stadt gemäß den Regeln eben dieser freien Marktwirtschaft einen profitgierigen Zeltbetreiber durch einen bescheideneren ersetzt ist allerdings nicht zu erwarten! Denn so frei ist die freie Marktwirtschaft auf der Wiesn dann doch wieder nicht. Manfred Jagoda, Ismaning

Ordentlich

Warum wird wieder einmal nur auf die Kosten geschaut ("Putzt nicht nur sauber, sondern rein" vom 8. Mai)? Wir in der Schule machen mit dem städtischen Reinigungspersonal viel bessere Erfahrungen als früher, als die Aufträge an externe Dienstleister vergeben wurden. Unser Reinigungspersonal am Ludwigsgymnasium fühlt sich der Schule verbunden, wird allseits geschätzt und gehört zum Personal. Dementsprechend ordentlich arbeiten die Kräfte. Externe Mitarbeiter müssen ständig neu eingearbeitet werden, weil unserer Erfahrung nach die Fluktuation recht hoch ist. Dies sicher auch, weil die Beschäftigten von Gebäudereinigungsunternehmen schlechter bezahlt sind als die städtischen. Sie haben es in einer teuren Stadt wie München recht schwer. Der öffentliche Dienst sollte nicht noch mehr prekär Bezahlte schaffen. Richard Berndt, München

Versorgungsstaat

Diese Meldung liest sich trotz des ernsten Themas wie ein verspäteter Aprilscherz ("Neuer Posten für Ludwig Spaenle" vom 5./6. Mai). Aber im CSU-Versorgungsstaat Bayern ist es nun mal Sitte, dass ein Politiker wie der als Kultusminister abservierte Ludwig Spaenle so schnell wie möglich wieder an die Futtertröge herangeführt wird. Da meldete sich Spaenle erst schnell selbst: Wenn nicht mehr Kultur, warum nicht Kandidat für das Oberbürgermeister-Amt? Aber vielleicht doch nicht das Richtige - und sehr ungewisse Erfolgschancen. Und schon ist Spaenle urplötzlich als Antisemitismus-Beauftragter auf dem Markt. Ein Posten, den es im Bund bereits gibt, aber warum nicht zusätzlich einer in Bayern. Schon ist Spaenle untergebracht, und der neue Ministerpräsident Söder muss nicht mehr so ein schlechtes Gewissen haben, dass er seinen Freund Ludwig so unfein und eiskalt aus der Regierung geworfen hat. Zu guter oder schlechter Letzt hilft ein CSU- Bonze halt immer seinesgleichen. So funktioniert die christlich-soziale Job-Börse. Peter Kühn, München

Mehr Raum für Kinder

Kinder kennen keinen "Geschlechterkampf" ("Gleichberechtigt spielen" vom 7. Mai). Wohl aber verschmutzte Spielbereiche mit unappetitlichen WCs. Rutschen und Schaukeln sind zwar vorhanden, aber eben das Übliche. Rasenflächen gibt es auch, auf denen vorwiegend Jugendliche Ballsport betreiben, weil sie sonst keinen Raum haben. Meine Erfahrung als Kinderbeauftragter im Stadtteil und Vater einer Tochter: Gebt Kindern möglichst viel geschützten Raum, einfach ausgestattet, aber mit Winkeln und Nischen zum Rückzug und Verstecken, auch wenn besorgten Eltern dann der Angstschweiß auf der Stirn steht. Und wenn den Kindern langweilig wird, ist die wichtigste Voraussetzung geschaffen, dass etwas Lebenswichtiges in ihnen wach wird: Kreativität und Selbstwirksamkeit. Da finden alle Geschlechter dann das, was sie gerade suchen - und nicht das, wovon wir glauben, dass sie es gerade brauchen. Klaus Neumann, München