10. Juli 2018, 18:50 Uhr Weitere Briefe Von echter Hochachtung und von trauriger Ignoranz

Christsoziale, hört die Signale

Dem früheren Schweinfurter Landrat Harald Leitherer gebührt meine Hochachtung für seinen Austritt aus der CSU nach 49-jähriger Parteizugehörigkeit (Interview "Man nimmt uns nicht mehr für voll", 10. Juli). Meine Hochachtung gebührt ferner jenen CSU-Granden, die sich besorgt über den jetzigen Kurs der Partei unter Seehofer, Söder und Dobrindt zu Wort gemeldet haben. Doch wo bleiben die kritischen Stimmen der heutigen maßgeblichen CSU-Mitglieder? Außer vom Parteivize Manfred Weber habe ich keine öffentliche Kritik vernommen.

Leitherers Austritt aus der Partei sollte ein Alarmsignal sein, zur "alten CSU" zurückzukehren. Es ist doch unerträglich, was aus der Partei unter der jetzigen Führung geworden ist! Glauben diese Herren tatsächlich, dass ihnen ihr Verhalten Wählerstimmen bringen wird? Das Gegenteil wird der Fall sein, wie ja auch die neuesten Umfragen bestätigen. Die Bürger sind von diesem verantwortungslosen, respektlosen und auch gefährlichen Politikstil angewidert. Selbst bislang treue CSU-Wähler wenden sich ab von ihrer Partei.

Nutznießerin wird allein die Partei sein, um deretwillen das ganze erbärmliche Schauspiel aufgeführt wird. Dr. Margot Raps-Hölscher, Würzburg

Bahnhofshektiker

So leidvoll die geschilderte Situation auch gewesen sein mag ("Rollstuhlfahrer im Regen allein gelassen", 7./8. Juli), so sehr man selbst als Rollstuhlfahrern mit Begleitperson dann wieder an der selbsternannten Weltstadt mit Herz zweifeln mag, so positiv müssen wir doch die oft erlebten spätabendlich Hilfen durch überwiegend junge Menschen erwähnen. Bei Lift-Problemen der U-Bahn wurden wir immer wieder gefragt, ob wir Hilfe bräuchten. Und uns wurde auch geholfen, ein junger Afrikaner half uns einmal die steile Rolltreppe am U-Bahnhof Fraunhoferstraße hinunter, als der Lift nicht funktionierte. Abends haben wir da keinerlei Gleichgültigkeit beobachten können. Auch tagsüber beim schwierigen Einstieg mit dem Rollstuhl in die gegenüber dem Bahnsteig immer noch vielerorts stark erhöhten U-Bahn-Wagen wurde uns immer wieder Hilfe angeboten, obwohl ich als Begleiter dabei war. Wir hoffen, dass Ihr kleiner Artikel die Bahnhofshektiker zum Nachdenken anregt, denn schließlich kann man sehr schnell selbst in einem Rollstuhl sitzen. Margarete und Frank Becker-Nickels, München