Problemprofessuren

Wie würde die Öffentlichkeit auf 20 Coca-Cola-Lehrstühle für Ernährungskunde reagieren ("Ein Discounter macht Hochschulgeschichte", 8. Februar)? Oder auf 20 Marlboro-Professuren für Marketing? Haben wir eine Balance of Power bei den Stiftungsprofessuren? Gibt es ein Gegengewicht zu den über 1000 Konzern-Stiftungsprofessuren? Wie viele Gewerkschafts-, Greenpeace-, Bund-Naturschutz-, Attac- und so weiter -Stiftungsprofessuren haben wir in Deutschland? Mit welchen Themen werden sich die Inhaber von Lidl-Stiftungsprofessuren beschäftigen und mit welchen vermutlich nicht? Der Verhaltensökonom und Nobelpreisträger Daniel Kahneman zeigt, dass sich die Beeinflussung von Studierenden im Studium für Konzerne stark lohnt. Die Erfahrung zeigt, dass Sponsoring und Beeinflussung von Studierenden einen sehr hohen Return on Investment (ROI) bringt. Prof. Dr. Christian Kreiß, Aalen

Gehätschelter Autoverkehr

Die Stadt München erntet heute die Früchte der jahrzehntelangen Bevorzugung des Auto-Individualverkehrs vor dem öffentlichen Personennahverkehr ("Stauhauptstadt München", 7. Februar): Die Staus werden länger, auch "wenn die Straßen immer breiter" werden. Anstatt den Individualverkehr einzuschränken (durch Citymaut, Zufahrtsbeschränkungen ...), erfolgte eine Trennung der Bevölkerung nach dem Motto: "Wer es sich nicht leisten kann, Auto zu fahren, für den bleibt der öffentliche Nahverkehr." Wer heute sagt, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, wird mitleidig belächelt. Wieso soll die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mehr Busse einsetzen, wenn diese halb leer durch die Gegend fahren - oder auch im Stau stehen? Zu fordern, dass der öffentliche Nahverkehr attraktiver werden muss, verkennt, dass der automobile Individualverkehr zu bequem und zu günstig ist. In der heutigen Zeit, in der Kohlendioxid-Emissionen eingeschränkt werden müssen, wenn noch irgendwelche Klimaschutzziele eingehalten werden sollen, muss der automobile Individualverkehr zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs eingeschränkt werden. Das Elektroauto hilft wenig, denn stellen Sie sich vor, Sie stehen mit einem Elektroauto im Stau und der Akku wird immer leerer. Bürger müssen lernen, dass nach Jahrzehnten des "Immer schneller, Immer weiter" Einschränkungen notwendig sind, damit nicht irgendwann der Verzicht erzwungen wird. Erich Würth, München

Abschreckend

"Zahlen, bitte", 2. Februar:

Der frühere CSU-Landrat des Kreises Miesbach, Kreidl, ließ sich eine Geburtstagsfeier von der örtlichen Sparkasse finanzieren. Die Münchener CSU finanziert zum Teil ihren Ball durch Sponsorengelder von Immobilien-Investoren. Es ist bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit Kirchturmpolitiker wie Josef Schmid, Ludwig Spaenle et cetera es als normal ansehen, dass ihr Ball-Vergnügen zum Teil fremdfinanziert wird. Muss man sich wundern, wenn solches Verhalten Menschen empört, wenn andererseits ein Mitarbeiter der Müllabfuhr zu Weihnachten nicht einmal fünf Euro Trinkgeld annehmen darf? Josef Stoffel, München