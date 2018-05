1. Mai 2018, 18:51 Uhr Weitere Briefe Radfahren in München und Bob-Dylan-Nostalgie

Rad-Infrastruktur verbessern

Es war eine beeindruckende Veranstaltung die der ADFC organisiert hat ("Strampeln für mehr Platz" im Lokalteil und "Schöner treten" im Feuilleton, beides: 23. April). Es hat Spaß gemacht, geschützt durch die Stadt zu fahren. Vielen Dank dafür - auch an die Polizei. Erstaunlicherweise waren auch alle Parteienvertreter bei der Abschlusskundgebung für eine Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur. Man kann nur hoffen, dass es nicht nur die üblichen Sonntagsreden waren. Wie man es praktisch umsetzt, können sich die Verantwortlichen bei einem Ausflug nach Kopenhagen oder nach Frankfurt zur Sonderausstellung "Die Rückeroberung der Stadt" ansehen. Rainer Killi, München

Radler-Disziplin verbessern

Das "Gesetz für (mehr) Sicherheit für Zweiradfahrer" gibt es doch längst ("Strampeln für mehr Platz", 23. April). Nämlich, dass man zum Beispiel nicht die falsche Straßenseite benutzen darf (Geisterradler!). Das erhöht die Sicherheit der Fahrradfahrer enorm. Warum prangern diesen Missstand nicht die Katharina Schulzes und der ADFC an? Selbstverständlich sind auch die Lehrer gefordert. Aber um was alles sollen sie sich denn noch kümmern? Ansprechpartner gäbe es genügend, zum Beispiel die sonst ach so fürsorglichen Eltern. Oder die Polizei, die aus Scheu vor Schreibarbeiten lieber auf Anzeigen verzichtet, stattdessen wirkungslos mündlich belehrt. Deshalb, ganz klar: Eltern - ihr seid die Vorbilder und gefordert! Horst Müller, München

Bob-Dylan-Nostalgie

Lieber Dirk Wagner, vielen vielen Dank für diesen nostalgischen Artikel über das Bob-Dylan-Konzert in Nürnberg ("Auf der richtigen Seite" vom 21. April über ein Dylan-Konzert 1978 auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg). Ich war dabei damals, wir haben uns nach dem Auftritt von Eric Clapton, spät am Abend, bis 20 Meter vor die Bühne gekämpft. Er betrat die Bühne und wurde unglaublich gefeiert, er schaute in die Runde und sagte, eigentlich nicht sehr laut: "Things have changed here", das war für mich das größte Kompliment, das er der damaligen deutschen Jugend machen konnte. Er hatte wunderschöne Tänzerinnen dabei, die sehr, sehr cool tanzten. Gegenüber seiner Bühne, also auf der Stufenbühne - "Hitlerbühne" - hatten die Besucher eine unglaublich große Pyramide aus leeren Bierdosen gebaut. Das Konzert ging ja den ganzen Tag, und man hat einfach alle Dosen abgegeben. Zwischen zwei Liedern wurden irgendwie Tausende von Zuschauern abgelenkt und drehten sich zu der Pyramide um und klatschten, dabei sagte Bob Dylan, "but we are not doing bad either" . . . Hubert Lehmann, Dießen am Ammersee