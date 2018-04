11. April 2018, 19:00 Uhr Weitere Briefe Obike-Rücksichtslosigkeit und widersinnige Politik

Rücksichtslosigkeit als Prinzip

Ich finde diese Räder, diese Räder, nicht ökologisch wertvoll, sondern München wurde förmlich damit zugesch...en, im Vertrauen darauf, die hinterwäldlerischen Münchner würden für dieses - nach Singapurer Einschätzung - Öko-Almosen schon entsprechend dankbar sein ("Die Spirale der Verwüstung" vom 7. April über den Obike-Rückzug). Früher sind Kolonialisten nach dem gleichen Muster mit dem Plan losgezogen, bei den Eingeborenen Glasperlen gegen Gold oder gegen ganze Landstriche zu tauschen, um dafür auch noch Dankbarkeit zu ernten.

Zum Eindruck der fehlenden "schützenden Hand der Stadt": Stellen sie mal als Einzelhändler einen Kleiderständer mit Sonderangeboten in den Straßenraum; sofort bekommen Sie eine Abmahnung und zumindest die Aufforderung, das Ding schleunigst zu entfernen. Und da kommt ein anonymer Konzern aus Singapur, wirft Tausende von Fahrrädern (keine Geschenke!!!) wahllos über München ab, und die Stadt sieht sich offenbar außerstande, sich dagegen zu wehren. Wer muss hier vor wem durch die Stadt München geschützt werden?

Es ist in dieser Zeit eine der vordringlichsten Aufgaben von Eltern, ihren Kindern klarzumachen, dass "Du nichts geschenkt kriegst", auch wenn zum Beispiel Anzeigen-Werbung und gefühlte 98 Prozent des Internets das Gegenteil behaupten. Und ich finde es verfehlt, diese ungebetene Räderspende als "Obikes from Heaven" hinzustellen. Es ist eine rücksichtslose "Geschäftsanbahnung" in der Absicht, durch Billigst-Qualität, vermutlich sogar zweifelhafte Gebrauchssicherheit und schiere Masse andere - wie ich finde, seriöse, im Wortsinn wertvolle - Anbieter auszulöschen. Flori Schuster, Schäftlarn

Abschieben, obwohl gebraucht?

Erschüttert habe ich vom Schicksal der vier jungen Menschen gelesen, die vor Krieg und Gewalt geflüchtet sind und sich hier bei uns nicht sicher fühlen können ("Der Wunsch nach einem sicheren Leben", 4. April). Am Tag drauf wird an gleicher Stelle berichtet, dass "den Betrieben Fachkräfte und Lehrlinge fehlen" (SZ vom 5. April 2018). Warum müssen denn die Schutzsuchenden abgeschoben werden? Können denn die Verantwortlichen nicht eins und eins zusammenzählen? Müssen wir Deutsche wegen der AfD Schutzsuchende abweisen? Wir: Das sind 56 Millionen Wahlberechtigte, die nicht AfD gewählt haben! Wir: Das sind 47 Millionen Wähler, die nicht AfD gewählt haben! Ich frage die verantwortlichen Politiker: Müssen wir wegen der AfD menschenverachtende Maßnahmen ergreifen? Insbesondere frage ich die mit dem großen C in ihrem Parteinamen: Müssen wir uns unchristlich verhalten?! Paul Walter, München