Autofahrer erziehen

Warum schafft man für dies Geld nicht rechtssichere Geschwindigkeitsmesskameras an ("Smileys sollen Raser stoppen", 13. Dezember)? Der Autofahrer lernt doch nur über den Geldbeutel.

Nebenbei: Die Straßenverkehrsordnung ist ein Gesetz. Eine Gesetzesüberschreitung zieht eine Sanktion nach sich. Das nennt man Rechtsstaat. (Auto)-Lärm macht krank. Der Lärm steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, das heißt, doppelte Geschwindigkeit = vierfacher Krach. Ich sehe oft an dem Anzeigegerät in der Heilmannstraße (Tempo-30- Zone) eine rote 60 leuchten . . . Friedrich Thorwest, Pullach

Gesunde Kundenmacht

Dass die Milchbauern weniger werden, ist sicherlich eine nicht zu unterschätzende Sache ("Milchbauern werden weniger", 15. Dezember), aber die zitierte Aussage von Hans Foldenauer (Sprecher des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter; d. Red.) ist für mich der Gipfel der Ignoranz: "Wir stehen kurz davor, dass uns die Abnehmer unserer Milch diktieren, welches Futter wir unseren Kühen füttern müssen, wo wir es kaufen müssen, welche Qualitäten wir liefern müssen und anderes mehr", sagt Foldenauer.

Kennt er nicht die freie Marktwirtschaft? Der Verbraucher kann Gott sei Dank noch mitwirken, was er essen und trinken will, und wenn das glyphosatfrei oder gentechnikfrei ist, dann muss sich der Produzent (in diesem Fall der Bauer) darauf einstellen - und Molkereien wie Berchtesgadener Land, auf die er offensichtlich anspielt, sind großartig und nur zu unterstützen. Im Artikel "Immer mehr Biobauern" (13. Dezember) wird deutlich gemacht, dass die Nachfrage nach giftfreien Nahrungsmitteln immer größer wird. Die meisten Verbraucher sind mittlerweile bereit dazu, etwas mehr zu bezahlen, was nicht einmal immer nötig ist.

Dies sollte gefördert werden. Die Nachfrage nach Bioprodukten ist mittlerweile so gewachsen, dass den Bauern nur ein Anreiz gegeben werden muss umzustellen. In diesem Sinne sollte Herr Foldenauer sich mal um Wirtschaftsverständnis kümmern. Angelika Haschler-Böckle, Wessobrunn

Mehr Meinungsfreiheit

Die mahnenden Worte an die Stadt München anlässlich der Nahost-Demos am Opernplatz ("Nahost-Konflikt am Opernplatz", 18. Dezember), das Grundrecht der Meinungsfreiheit auch bei Kritik an Israels Besatzungspolitik zu respektieren, ist leider notwendig. Denn der jüngste Beschluss des Stadtrats, Veranstaltungen in städtischen Räumen zu verbieten, in denen in diesem Zusammenhang ein Boykott israelischer Waren auch nur diskutiert wird, das heißt, auch wenn man gegen einen solchen Boykott wäre, ist grundgesetzwidrig (Missachtung von Artikel 5, Grundgesetz: freie Meinungsäußerung) und muss juristische Anfechtungen nach sich ziehen. Joachim Vieregge, Gaissach

Die "Weiße Rose" und eine traurige Erinnerungs-Lücke

"Lange Geschichte, ungeklärte Zukunft" vom 19. Dezember:

Es war für mich wirklich peinlich, dass am 75. Jahrestag der Entstehung der weltbekannten Bilder von Jürgen Wittenstein (von Mitgliedern der Widerstandsgruppe "Weiße Rose"; d. Red.) am Zaun in der Orleansstraße am 23. Juli 2017 nichts von der Bedeutung dieses Ortes zu sehen war. Das Minibild an einer Hauswand circa 50 Meter entfernt ist gut gemeint, aber leider kein Ersatz für das große Erinnerungsbild vom Sommer 2013, welches nach nur drei Jahren - und mehreren Hinweisen von mir über dessen Zustand - dann plötzlich im Sommer 2016 entfernt wurde. Einfachste Möglichkeit für eine Erinnerung an dieser Stelle wäre, dieses Bild auf eine wetterfeste Folie drucken zu lassen und auf einer Metallplatte geklebt an selbiger Stelle wieder aufzuhängen.

Jahrelange Planungen und Bauarbeiten abwarten zu wollen, ist kontraproduktiv und fördert nur das Vergessen der Bedeutung dieses Ortes, insbesondere für die inhaltliche Radikalisierung der "Weißen Rose" durch die Fronterlebnisse im Sommer 1942 und die Niederlage von Stalingrad.

Schade, dass zum 75. Jahrestag des Justizmordes an Sophie und Hans Scholl und ihren Freunden und Mitstreitern - am 22. Februar 2018 - nichts am Zaun in der Orleansstraße an diesen historischen Moment erinnert. Werner Thiel, Greven